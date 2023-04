Elefantenrüssel: erlernte Verhaltensweisen

(17.04.2023) Elefanten sind bekannt für ihre geschickten und muskulösen Rüssel, aber wir wissen recht wenig über erlernte Rüsselverhaltensweisen.

In der neuen Ausgabe der Zeitschrift Current Biology berichten Lena Kaufmann, Becker und Andreas Ochs von der Humboldt-Universität zu Berlin und dem Zoo Berlin über das Bananenschälen der Elefantin Pang Pha aus dem Zoo Berlin.

Wie andere Elefanten, isst Pha grüne und gelbe Bananen ungeschält im Ganzen und weist braune Bananen zurück.

Anders als andere Elefanten, schält Pha jedoch gelb-braune Bananen, wenn sie alleine ist. Pha schält dreimal so schnell wie Menschen, wobei sie die Banane zunächst am Rüssel abbricht und dann das Fruchtfleisch herausschüttelt. Wenn gelb-braune Bananen gemeinsam an Pha mit anderen Elefanten gefüttert werden, ändert sie ihr Verhalten und isst alle Bananen im Ganzen bis auf die letzte Banane, die sie aufhebt und später schält.

Bananenschälen scheint bei Elefanten selten zu sein und keiner der anderen Berliner Elefanten schält Bananen.

Pha ist mit der Flasche von den Tierpfleger:innen im Berliner Zoo großgezogen worden.

Die Pfleger:innen haben ihr regelmäßig geschälte Bananen gegeben, die sie vor ihren Augen geschält haben und mutmaßlich hat sie sich das Bananenschälen so von Menschen abgeschaut.

„Das Bananenschälen von Pang Pha ist ein einzigartiges Verhalten“ sagt Prof. Dr. Michael Brecht von der Humboldt-Universität, „es ist selten, dass Tiere ein komplexes Verhalten von einer anderen Art übernehmen.“

Publikation

Kaufmann LV, Becker R, Ochs A, Brecht M (2023): Elephant Banana Peeling Current Biology, 2023; 33 (7): R257 . DOI: 10.1016/j.cub.2023.02.076





