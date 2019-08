Menschen mitverantwortlich für das Aussterben der Höhlenbären

(15.08.2019) Während der letzten Eiszeit könnte der Mensch eine Schlüsselrolle gespielt haben, dass die Höhlenbären in Europa ausgestorben sind. Zu diesem Schluss kommt eine internationale Studie mit Beteiligung der Universität Zürich, die genetisches Material aus mehreren Höhlen auswertete.

In welchen Gebieten Europas lebten Höhlenbären und welche Wanderbewegungen vollzogen sie während des Spätpleistozäns?



Dieser Frage gingen Forschende um Verena Schünemann vom Institut für Evolutionäre Medizin der Universität Zürich nach. Sie rekonstruierten das mitochondriale Erbgut aus Knochenproben von 59 Höhlenbären, die an vierzehn Standorten in Polen, Frankreich, Spanien, Deutschland, Italien und Serbien entnommen wurden.





Schädel eines Höhlenbären aus einer Höhle bei Belgrad.



Auch in der Schweiz wurden in den Freiburger Voralpen in der Höhle "Bärenloch" bei Charmey Knochen gefunden. Diese belegen, dass die Höhlenbären dort überwinterten und ihre Jungen zur Welt brachten. Die Forschenden verglichen die Genome von diesen vierzehn Standorten mit 64 zuvor veröffentlichten mitochondrialen DNA-Sequenzen.

Stammbaum von Europas Höhlenbären

"Unsere Daten ergaben, dass die Verteilung der Höhlenbären während der letzten Eiszeit viel komplexer war als bisher angenommen", erklärt Letztautorin Verena Schünemann von der UZH. Mit den mitochondrialen Genomen wurde eine Art Stammbaum von den Höhlenbären erstellt.



Die Forschenden identifizierten fünf grosse DNA-Linien, die über ganz Europa verstreut waren, aber auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgehen. Dieser lebte vor etwa 451'000 Jahren.

Die Populationen von Höhlenbären scheinen bis vor etwa 40'000 Jahren auch während zweier Kälteperioden und mehreren kühleren Episoden relativ stabil geblieben zu sein. Die starke Abkühlung der letzten Eiszeit setze erst vor rund 30'000 Jahren ein - als die Höhlenbärenpopulationen bereits sehr stark dezimiert waren.



Dies deutet darauf hin, dass andere Faktoren grossen Einfluss auf das Aussterben der Höhlenbären hatten.

Der Mensch dezimiert die Bären

"Der drastische Rückgang der Höhlenbärenpopulation setzte etwa vor 40'000 Jahren ein. Das ist auch der Zeitpunkt, als sich der moderne Mensch in Europa ausbreitete und zunehmend zum Konkurrenten des Bären wurde.



Der Mensch beanspruchte mit den Höhlen in bestimmten Gebieten den gleichen Lebensraum wie die Bären und jagte die Tiere", erklärt Schünemann. Archäologische Funde belegen, dass die Bären getötet und verwertet wurden.

Das kühler werdende Klima und die dadurch verminderte Verfügbarkeit von Pflanzen als Futtermittel haben den Pflanzenfressern zusätzlich zugesetzt. So wurde die gesamte Bärenpopulation möglicherweise in verschiedene Teilpopulationen zersplittert, die moderatere Klimazonen und Lebensräume mit reichhaltigem Pflanzenangebot bewohnten.

Durch die Bärenjagd und durch kleine, abgegrenzte Populationen könnte der Mensch eine entscheidende Rolle beim Aussterben der Bären gespielt haben, so die Wissenschaftler.







Artikel kommentieren

Weitere Meldungen

Vegetarische Höhlenbären Im Spätpleistozän (vor 125.000 bis 12.000 Jahren) lebten zwei Bärenarten in Europa: der Braunbär (Ursus arctos) und der heute ausgestorbene Höhlenbär (Ursus spelaeus s.l.)

Weiterlesen

Erbgut des Höhlenbären überlebte im Braunbären weiter Dass das Aussterben einer Art nicht endgültig oder zumindest nicht vollständig sein muss, hat ein internationales ForscherInnenteam gezeigt

Weiterlesen

Vegetarische Vorfahren: neue Einsichten zur Evolution des Höhlenbären Im Spätpleistozän lebten zwei Bärenarten in Europa: der allesfressende Braunbär (Ursus arctos) und der heute ausgestorbene, vegetarisch lebende Höhlenbär

Weiterlesen

Was dem Höhlenbären das Leben schwer machte Mit 3,50 Metern Länge und 1,70 Metern Schulterhöhe gehörte der Höhlenbär zu den Giganten der letzten Kaltzeit ‒ und überlebte doch die Eiszeit vor 24.000 Jahren nicht

Weiterlesen

Ausgestorbener Veganer: Unflexible Ernährung führte zum Verschwinden des Höhlenbären Senckenberg-Wissenschaftler haben die Ernährung des ausgestorbenen Höhlenbären untersucht. Anhand von Isotopenzusammensetzungen im Kollagen der Bären-Knochen zeigen sie, dass sich die großen Säugetiere rein vegan ernährten

Weiterlesen