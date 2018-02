NABU lehnt Jagdverband-Vorschlag zur Bekämpfung der Schweinepest ab

(28.02.2018) Der Deutsche Jagdverband hat sich in einem jetzt vorgestellten Sechs-Punkte-Plan zur Bekämpfung und Vorbeugung der Afrikanischen Schweinepest für die Aufhebung von Jagdverboten in Naturschutzgebieten ausgesprochen.

Dazu sagt NABU Bundesgeschäftsführer Leif Miller: „Naturschutzgebiete bilden das Rückgrat des Naturschutzes in einer immer naturfeindlicheren Umgebung.



Bestehende Beschränkungen der Jagd in diesen Gebieten wurden mit gutem Grund erlassen, um sensible Lebensräume vor Störungen zu schützen.



Wenn der Jagdverband als anerkannter Naturschutzverband nun ausgerechnet in Schilfgürteln und Bruchwäldern die Jagd intensivieren will, wendet er sich gegen die Grundüberzeugungen des Naturschutzes.



Der Kampf gegen die Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest wird nicht über die Jagd in Schutzgebieten gewonnen, sondern durch konsequente Kontroll- und Hygienemaßnahmen an Verkehrswegen und in landwirtschaftlichen Betrieben.



Wenn die organisierte Jägerschaft die Wildschweinpopulation wirklich reduzieren will, sollte sie mit den naheliegenden Dingen beginnen und in den eigenen Reihen einen grundsätzlichen Verzicht auf Wildfütterungen durchsetzen.“











Artikel kommentieren

Weitere Meldungen

Stellungnahme der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz zu ASP und Wildschweinjagd Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V.: Afrikanische Schweinepest darf nicht Ausrede sein, Gebote des Tierschutzes und der Waidgerechtigkeit bei der Wildschweinjagd zu missachten

Weiterlesen

Das Erfolgsgeheimnis der Berliner Wildschweine: Ein Leben ohne Angst Wildschweine sind bekannt für ihr ausgezeichnetes Lernverhalten und ihre hohe Flexibilität - zu Recht, denn die urbanen Vierbeiner nehmen die Stadt ganz anders wahr als ihre Artgenossen vom Land.

Weiterlesen

Mit Drohnen Wildschweinschäden schätzen In den letzten Jahrzehnten richteten ständig wachsende Populationen von Wildschweinen immer größere landwirtschaftliche Schäden an

Weiterlesen

Städtische Wildschweine bevorzugen natürliche Nahrung Anders als vermutet kommen Wildschweine nicht nach Berlin, um dort Mülleimer zu plündern oder andere Nahrungsquellen aus menschlicher Herkunft zu nutzen.

Weiterlesen

Uni Rostock schließt Wildschwein-Projekt mit Erfolg ab Die Universität Rostock hat gemeinsam mit der Rostocker Stadtverwaltung ein wissenschaftlich basiertes Abwehrprogramm und somit ein Forschungs-Projekt um das Wildschweinproblem entwickelt und dies seit 2012 erfolgreich umgesetzt

Weiterlesen

Berliner Wildschweine: Die einen treu im Kiez, die anderen aus dem Umland In Berlins Stadtwäldern gibt es isolierte Wildschweinpopulationen und es gibt städtische Wildschweine, die aus ländlichen Gebieten stammen

Weiterlesen

Schweine mit innerem Kompass Wild- und Warzenschweine haben anscheinend einen Magnetsinn – das fand ein deutsch-tschechisches Forscherteam um den Zoologen Dr. E. Pascal Malkemper von der Universität Duisburg-Essen (UDE) heraus

Weiterlesen

Schüchterne Wildschweine sind manchmal die besseren Mütter Die Persönlichkeit von Wildschwein-Müttern kann sich auf das Wohlergehen ihrer Jungen auswirken. Das hat ein Team vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie (FIWI) der Vetmeduni Vienna herausgefunden

Weiterlesen