Schuppentier-OP in Vietnam: mit 13 Schrotkugeln im Körper überlebt

(29.10.2021) Mit ihrem dichten Schuppenpanzer sind Schuppentiere in freier Wildbahn vor großen Raubtieren – selbst vor Löwen – gut geschützt.

Doch gegen die Schrotkugeln, die Wilderer auf den Körper dieses Malaiischen Schuppentieres feuerten, konnten auch die Schuppen nichts ausrichten. Angeschossen und in den Fängen der Wilderer standen seine Überlebenschancen schlecht.



Röntgenaufnahme vom angeschossenen Schuppentier



Doch die Geschichte nahm eine entscheidende Wendung: Nachdem das Tier an Tierhändler*innen weiterverkauft worden war, konnten diese von der Polizei aufgegriffen und das Schuppentier konfisziert werden.



Die Behörden riefen ein Einsatzteam von Save Vietnam’s Wildlife, einer Partnerorganisation der Welttierschutzgesellschaft, zur Hilfe. Sofort machten sich die Tierschützer*innen auf den 500 Kilometer langen Weg in die Provinz Dien Bien an der Grenze zu Laos, um das schwer verletzte Tier in ihre Obhut zu nehmen.



Einschusslöcher im Schuppenpanzer



Sofort fiel dem Team der schlechte Zustand des Schuppentieres auf, es war dehydriert und unterernährt. Doch erst bei genauer Betrachtung im Schutzzentrum im Cuc Phuong Nationalpark entdeckte die Tierärztin die kleinen Löcher in den Schuppen des Tieres. Eine Röntgenaufnahme lieferte die Bestätigung: Es handelte sich um Schrotkugeln!



Mit Unterstützung der Welttierschutzgesellschaft konnte das Einsatzteam in Vietnam bereits hunderte Schuppentiere aus den Fängen von Wilderern befreien und wieder gesund pflegen. Doch eine solche Verletzung stellte auch für die erfahrenen Tierretter*innen ein Novum dar.



Unter Narkose entfernt die Tierärztin von Save Vietnam´s Wildlife die Schrotkugeln



Mit einer Notoperation versuchten sie natürlich dennoch, das Leben des Schuppentieres zu retten. Die Tierärztin entfernte die 13 Kugeln aus dem Körper des betäubten Tieres. Nun hieß es abwarten, ob das Tier diese Strapazen überlebt. Und tatsächlich – es geschah, was die Mitarbeitenden vor Ort als kleines Wunder beschreiben.



Nach drei Wochen intensiver Pflege waren die Einschusswunden verheilt, das Schuppentier befindet sich inzwischen unter spezieller Beobachtung in einem Quarantänegehege.





Eine der entfernten Schrotkugeln aus dem Schuppentier-Körper



Sollte sich herausstellen, dass die Kugeln keine bleibenden Schäden hinterlassen haben, besteht sogar die Hoffnung auf eine Wiederauswilderung und somit den erfolgreichen Abschluss einer fast wundersamen Rettung.









