Podiumsgespräch „Weidetiere im Visier des Wolfes?“

(03.05.2019) Am 7. Mai 2019 findet eine Podiumsdiskussion zum Umgang mit dem Wolf in Mecklenburg-Vorpommern statt.

Daran nehmen unter anderem Dr. Till Backhaus (Minister für Landwirtschaft und Umwelt), Ingo Stoll (Vorstandsmitglied Landesschaf- und Ziegenzuchtverband M-V), Dr. Volker Böhning (Präsident des Landesjagdverbandes M-V) und Stefan Schwill (Vorsitzender des NABU M-V) teil. Mit der Veranstaltung wird das Ziel verfolgt, alle betroffenen Seiten zu hören.

Der Wolf breitet sich immer mehr aus auch in Mecklenburg-Vorpommern. Seit kurzem ist ein Wolfsrudel in der Nähe von Rostock bestätigt worden. Welche Wege im Umgang mit dem Wolf können beschritten werden, um in einer Region mit Wolfsvorkommen Weidewirtschaft sicher zu betreiben? Wie lassen sich Gefahren für beide Seiten abwenden und ein Ausgleich der Interessen vornehmen?

Veranstaltet wird das Podiumsgespräch von der jungen Deutschen Landwirtschaftlichen Gesellschaft (DLG) – Team Rostock, gebildet von Studierenden der Agrar-und Umweltwissenschaftlichen Fakultät der Universität Rostock.

Öffentliche Veranstaltung

Großer Hörsaal der Agrar-und Umweltwissenschaftlichen Fakultät der Universität Rostock, Justus von Liebig Weg 8Der Eintritt ist frei.