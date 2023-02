Neue Studie identifiziert wichtige Erfolgsfaktoren für die Wiederansiedlung von Großraubtieren

(16.02.2023) In einer neuen Studie wurden die wichtigsten Faktoren ermittelt, die darüber entscheiden, ob die Bemühungen um die Wiederansiedlung großer Raubtiere in verschiedenen Gebieten erfolgreich sind oder nicht.

Die Ergebnisse könnten die weltweiten Bemühungen um die Wiederansiedlung von Großraubtieren unterstützen, von der Wiederansiedlung des Luchses im Vereinigten Königreich bis hin zu den Bemühungen um die Wiederherstellung abgeholzter Tropenwälder.

Als Spitzenprädatoren spielen Großraubtiere eine entscheidende Rolle in Ökosystemen, doch ihre Zahl ist in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen. Die Umsiedlung von Großraubtieren kann zu ihrer Erhaltung beitragen, z. B. um eine Art in einem Gebiet wieder anzusiedeln, in dem sie ausgerottet wurde, oder um eine bestehende Population zu stärken und ihre Lebensfähigkeit zu verbessern.

Bislang gibt es jedoch nur wenige Informationen darüber, welche Faktoren ausschlaggebend dafür sind, ob diese (oft kostspieligen) Bemühungen erfolgreich sind oder nicht.

Die Studie wurde von einem internationalen Team unter der Leitung von Forschern der Fakultät für Biologie der Universität Oxford, der Wildlife Conservation Research Unit (WildCRU) und der School of Geography and the Environment durchgeführt.

Die Gruppe analysierte Daten von fast 300 Tierumsiedlungen, die zwischen 2007 und 2021 stattgefunden haben. Diese erstreckten sich auf 22 Länder in fünf Kontinenten und betrafen 18 verschiedene Raubtierarten, darunter Bären, Hyänen, Großkatzen und Wildhunde.

Die wichtigsten Ergebnisse:

Insgesamt waren zwei Drittel (66 %) der Umsiedlungen erfolgreich (d. h. das Tier überlebte mehr als sechs Monate in der Wildnis).

Die Erfolgsquoten bei der Umsiedlung von Großraubtieren sind seit 2007 deutlich gestiegen. Bei wildlebenden Raubtieren stiegen die Erfolgsquoten von 53 % vor 2007 auf 70 %, und bei in Gefangenschaft geborenen Tieren verdoppelten sich die Erfolgsquoten von 32 % vor 2007 auf 64 %.

Zu den Arten mit den höchsten Erfolgsquoten gehörten Mähnenwölfe, Pumas und Ozelots, die eine Erfolgsquote von 100 % aufwiesen. Die Arten mit den niedrigsten Erfolgsquoten (rund 50 %) waren afrikanische Löwen, braune Hyänen, Geparden, iberische Luchse und Wölfe.

Insgesamt erhöhten sich die Erfolgsaussichten durch eine "sanfte Freilassung" um das 2,5-fache. Dabei wird das Tier an die neue Umgebung gewöhnt, bevor es vollständig freigelassen wird.

Auch die Auswilderung jüngerer Tiere (insbesondere 1 bis 2 Jahre alter Tiere) erhöhte die Erfolgsquote. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass jüngere Tiere über eine größere Verhaltensplastizität verfügen, um sich an neue Umgebungen anzupassen, und dass sie mit geringerer Wahrscheinlichkeit ein Heimkehrverhalten entwickelt haben.

Bei Tieren, die in Gefangenschaft geboren wurden, sank die Erfolgsquote um das 1,5-fache im Vergleich zu Tieren, die in freier Wildbahn geboren wurden.

Bei etwas mehr als einem Drittel (37 %) der umgesiedelten Tiere wurde jedoch beobachtet, dass sie in ihrem neuen Lebensraum eine Partnerin fanden und/oder ein Junges aufzogen.



Obwohl die Tatsache, dass die meisten umgesiedelten Tiere überlebten, ermutigend ist, zeigen die Autoren, dass der geringe Paarungserfolg die anhaltenden Herausforderungen bei den Bemühungen um die Wiederansiedlung von Wildtieren und vor allem die Bedeutung des Schutzes bereits bestehender Lebensräume verdeutlicht.

Der Hauptautor Seth Thomas (Fachbereich Biologie, Universität Oxford) bemerkte: "In den letzten 15 Jahren sind wir bei der Umsiedlung und Wiederansiedlung großer Fleischfresser erfolgreicher geworden. Dies lässt uns optimistisch in die Zukunft blicken, wenn es darum geht, geschädigte Ökosysteme auf der ganzen Welt wiederherzustellen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es immer wichtiger ist, die Populationen von Großraubtieren dort zu schützen, wo sie jetzt sind, bevor wir sie verlieren. Auch wenn wir immer erfolgreicher werden, scheitern 34 % der einzelnen Umsiedlungen, und sie können nicht als Ersatz für sofortige Schutzmaßnahmen zur Rettung dieser Populationen angesehen werden.

In naher Zukunft könnte die Umsiedlung von Großraubtieren immer notwendiger werden, wenn sich die Lebensräume aufgrund des Klimawandels verändern und wenn die Landnutzung die Konflikte zwischen Mensch und Tier verschärft.

Im Vereinigten Königreich, einem der am stärksten von der Natur benachteiligten Länder der Welt, wurden bereits Forderungen laut, ehemals einheimische Spitzenraubtiere wie Wölfe und den Eurasischen Luchs wieder anzusiedeln.

Professor David Macdonald (WildCRU, Department of Biology, University of Oxford), einer der Mitautoren der Studie, sagte: "Mit dem Beginn des UN-Jahrzehnts der Ökosystemwiederherstellung waren die ökologische Notwendigkeit und der politische Appetit auf die Wiederansiedlung von Großraubtieren noch nie so groß wie heute, und sie haben das Potenzial, mehr als je zuvor zur Erhaltung der Artenvielfalt beizutragen. Durch die Untersuchung der bisher umfassendsten geografischen Stichprobe von umgesiedelten Großraubtieren macht unsere Studie Naturschützern und politischen Entscheidungsträgern die Dringlichkeit einer Verbesserung der Bemühungen zur Wiederansiedlung deutlich.

Professor Alastair Driver, der Direktor der Wohltätigkeitsorganisation Rewilding Britain (die nicht direkt an der Studie beteiligt war), sagte: "Diese Studie könnte zu keinem besseren Zeitpunkt hier im Vereinigten Königreich kommen, da die dezentralen Regierungen sich endlich positiv zu den Vorzügen der Wiederansiedlung von Arten äußern und verschiedene Gruppen intensiv an der Durchführbarkeit der Wiederansiedlung von Arten wie der Europäischen Wildkatze und dem Eurasischen Luchs arbeiten.



Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, um die falschen Vorstellungen zu überwinden, die in der Gesellschaft herrschen, wenn es darum geht, unsere vom Menschen dominierte Landschaft mit anderen Spitzenraubtieren zu teilen, aber dieser Bericht und die darin dokumentierten Erfolge werden sehr wertvoll sein, um eine "erwachsenere" Diskussion zu diesem Thema zu erreichen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass dies wiederum zu gut geplanten und durchgeführten Wiederansiedlungen von Raubtieren führen wird, die ich noch vor 10 Jahren für unvorstellbar gehalten hätte.

Dr. Miha Krofel (Universität Ljubljana), ein Mitautor, der an den Luchs-Wiederansiedlungen im Rahmen der Studie mitgearbeitet hat, erklärte: "Der Hauptgrund dafür, dass wir die höhere Erfolgsquote quantifizieren konnten, ist die breitere Anwendbarkeit der Ortungstechnologie im Vergleich zu vor 15 Jahren. Heutzutage statten viele Praktiker und Wissenschaftler die Tiere mit Peilsendern aus, um eine bessere Überwachung der umgesiedelten Tiere nach der Auswilderung zu ermöglichen. Auf diese Weise können wir aus vergangenen Aussetzungen lernen, um unsere Maßnahmen in Zukunft zu verbessern.

Die Studie Evaluating the performance of conservation translocations in large carnivores across the world" wird am Donnerstag, den 16. Februar um 01:00 AM GMT/UTC in Biological Conservation veröffentlicht.





