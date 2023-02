Podcast: Der One Plan Approach für Artenschutz – wie sich Zoos neu positionieren

(06.02.2023) In der aktuellen Podcast-Folge der Reihe "Das Grüne Sofa" blickt das Hessische Landesmuseum Darmstadt weit über die eigene Institution hinaus.

Zum Thema der Rolle von Zoos und Museen in der aktuellen Artenschutz-Diskussion hat der Kustos des Hessischen Landesmuseums Darmstadt Dr. Jörn Köhler einen besonderen Gesprächsgast: Prof. Dr. Thomas Ziegler.

Prof. Dr. Thomas Ziegler leitet seit vielen Jahren das Aquarium im Kölner Zoo, einem der führenden zoologischen Gärten in Deutschland. Hier betreut er mit seinem engagierten Team mehr als 100 vom Aussterben bedrohte Arten – darunter seltene Reptilien, Amphibien, Fische und wirbellose Tiere. Seine wissenschaftlichen Expertisen u. a. auf dem Gebiet des Artenschutzes finden weltweit Beachtung.







Ein bekanntes Fachmagazin wählte Herrn Ziegler in die Top-50-Liste der international führenden Zoologen. Mit seinen Forschungsprojekten in Vietnam und auf den Philippinen zur Umsetzung eines »Conservation-Zoos« und dem von der Weltnaturschutzunion (IUCN) geförderten Ansatz »One Plan Approach«, einem ganzheitlichen Vorgehen aller Beteiligten für einen verbesserten Artenschutz, ist er maßgeblich an einer Neuausrichtung, mehr noch, an einer Transformation der Zoos beteiligt.

Denn hartnäckige Vorurteile über diese Einrichtungen als Gefängnisse für Tiere, in denen keine artgerechte Haltung möglich ist, treffen längst nicht mehr zu.

»Zoos haben das Potenzial von der Ersatzbank in die vorderste Reihe des Artenschutzes zu rücken.« prognostiziert Ziegler und berichtet im Interview von spannenden Beispielen, die zeigen, wie das funktionieren kann.

Im Kölner Zoo gelang es, das Philippinenkrokodil, einem der am meisten bedrohten Panzerechsenarten der Erde, zu halten und zu vermehren, so dass die Nachzuchten später in ihre südostasiatischen Ursprungsgebiete zurückgeführt werden konnten und dort die natürliche Population stärkten.

Mit diesem Projekt verband der Naturwissenschaftler zahlreiche Forschungsansätze, um mehr über diese und andere Arten zu erfahren.

Unverzichtbare Voraussetzungen sind langfristige Kooperationen und internationale Netzwerke für nachhaltige Resultate im Artenschutz, zu denen auch Naturkundemuseen einen entscheidenden Beitrag leisten.

Tatsächlich: Museen und Zoos verfügen über mehr Gemeinsamkeiten als zunächst vermutet. »Denn man kann nur schützen, was man auch kennt«. Also: unbedingt reinhören!

Der Museumspodcast »Das Grüne Sofa« wird im zweimonatigen Turnus veröffentlicht. Die Zuhörer*innen erwarten Gespräche mit prominenten Künstler*innen und Spezialist*innen über aktuelle Projekte oder kommende Sonderausstellungen des Hauses.

Der Podcast ist ein digitales Vermittlungsangebot des Hessischen Landesmuseums Darmstadt, kostenfrei in deutscher Sprache auf www.hlmd.de sowie über die gängigen Podcast-Plattformen Spotify und iTunes verfügbar.









