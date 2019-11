Zoo Zürich erhält WAZA Conservation Award 2019

(13.11.2019) Der Zoo Zürich ist vom Weltzooverband mit dem Naturschutzpreis «WAZA Conservation Award» ausgezeichnet worden. Der Preis würdigt das langjährige Naturschutzengagement des Zoos in Madagaskar.

Der Weltverband der Zoos und Aquarien WAZA hat vergangene Woche im Rahmen seiner Jahrestagung zum vierten Mal den «WAZA Conservation Award» vergeben. Der Preis ist die höchste Auszeichnung des Weltzooverbands für das institutionelle Naturschutzengagement seiner Mitglieder.

Frühere Preisträger waren der Durrell Wildlife Conservation Trust (2016), das Monterey Bay Aquarium (2017) und der Taronga Zoo (2018).



Zoodirektor Alex Rübel mit dem WAZA Conservation Award 2019



Der Zoo Zürich erhält die Auszeichnung für sein langjähriges Naturschutzengagement auf der Masoala-Halbinsel in Madagaskar. Er setzt sich dort seit 1995 mit Partnern für den Schutz und Erhalt des Regenwaldes ein. Die Masoala-Halbinsel gehört zu den drei weltweit artenreichsten Lebensräumen.

Der Zoo Zürich steuert jährlich mindestens 125’000 US Dollar an die Betriebskosten und den Nachhaltigkeitsfonds des Masoala Nationalparks bei, den Namenspaten des Mini-Masoala-Regenwalds in Zürich.



Zusätzlich unterstützt der Zoo in den umliegenden Gemeinden Projekte zur Regenwalderhaltung, Aufforstung (u.a. Baumschulen), nachhaltigen Landwirtschaft (Reis- und Kakaoanbau-Projekte), Wasserversorgung und Hygiene sowie zur Schulbildung von Kindern (u.a. über 20 Schulen mitfinanziert).



2009/2011 half der Zoo zudem dabei, einen Fall von illegalem Handel mit Edelhölzern aufzudecken, der in den USA zu einem aufsehenerregenden und wegweisenden Gerichtsurteil führte.

«Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem ‹WAZA Conservation Award›», sagt Direktor Alex Rübel. «Er ist eine Anerkennung unseres Engagements im Bereich des Natur- und Artenschutzes und zeigt uns, dass wir für unser Ziel, zum Naturschutzzentrum zu werden, auf dem richtigen Weg sind.» Neben dem Masoala-Projekt ist der Zoo Zürich in weiteren sieben langfristigen Naturschutzprojekten engagiert.





Artikel kommentieren

Weitere Meldungen

Severin Dressen wird neuer Direktor im Zoo Zürich Der Verwaltungsrat der Zoo Zürich AG hat Dr. Severin Dressen, derzeit stellvertretender Direktor und zoologischer Leiter des Zoo Wuppertal (Deutschland), zum neuen Direktor des Zoo Zürich gewählt

Weiterlesen

Stiftung Fledermausschutz rettet 71 Fledermäuse in Zürich Im Februar 2019 erhielt die Stiftung Fledermausschutz einen Notruf: 71 Grosse Abendsegler müssen gerettet werden! In der Fledermaus-Notpflegestation im Zoo Zürich setzen die geschützten Tiere nun ihren Winterschlaf bis im Frühling fort

Weiterlesen

Der Zoo Zürich war auch 2018 ein vielbesuchtes Ausflugsziel Zentrales Ereignis des Zoojahres 2018 war die Eröffnung der Australienanlage Ende März. Im ehemaligen Afrikahaus, das in der Skyline an die Oper von Sydney erinnert, ist eine australische Landschaft entstanden

Weiterlesen

Zoo Zürich: Todesursache der Amurtigerin Elena geklärt Der Untersuchungsbericht zur Todesursache der Amurtigerin Elena liegt vor. Das Tigerweibchen ist in der Nacht auf den 5. September unerwartet verstorben

Weiterlesen

Zoo Zürich weiterhin auf einem Spitzenplatz im Zooranking Der Zoo Zürich wird weiterhin als europäischer Spitzenzoo beurteilt und rangiert im neuesten Zooranking Anthony D. Sheridans erneut auf Platz drei

Weiterlesen

Amurtigerin Elena im Zoo Zürich verstorben In der Nacht auf den 5. September 2018 ist die 14.5-jährige Amurtigerin Elena gestorben. Die Tierpfleger haben sie tot in der Anlage aufgefunden

Weiterlesen

Baubeginn beim Projekt Lewa Savanne im Zoo Zürich Der Zoo Zürich hat mit dem Bau seines nächsten Schlüsselprojekts begonnen: die afrikanische Lewa Savanne

Weiterlesen

Der jüngste Elefant im Zoo Zürich heisst Ruwani Das am 25. Februar 2017 im Kaeng Krachan Elefantenpark geborenen Elefantenweibchen hat einen Namen erhalten: Ruwani

Weiterlesen