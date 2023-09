Allometrie Tagung im Alpenzoo

(01.09.2023) Ende August 2023 brachten sich die Teilnehmer eines Internationalen Symposiums in Innsbruck auf den neuesten Stand in Sachen Allometrie.





Bei der Allometrie (von griech. allos „anders“, metrie „messen“) geht es vereinfacht erklärt um die Relation von Körpergröße und deren Verhältnis zu verschiedensten biologischen Größen eines Lebewesens, nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren. Genau deswegen war der Alpenzoo der perfekte Austragungsort für diese Tagung.

Zoodirektor Dr. André Stadler ergänzt.: „Medizinische Forschung oder Forschung generell ist eine der vier Säulen moderner Zoologischer Gärten. Diese Forschung ist von grundlegender Bedeutung für den Schutz und den Erhalt unserer am stärksten bedrohten Arten und dazu gehört eben auch die Forschung in der Humanmedizin an der Zoos wie der Alpenzoo teilnehmen.

Der Alpenzoo dankt unter anderem dem Institut für Physiologie von der Medizinischen Uni Innsbruck und dem Renal Research Institute New York für das Mitausrichten der erfolgreichen Tagung.“